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Bağcılar'da hap basım atölyesi ortaya çıktı: 606 kilogram pregabalin ve makineler ele geçirildi

İstanbul polisinin Bağcılar'daki operasyonda 606 kg pregabalin, 580 sentetik ecza hapı, 12.500 kapsül ve hap basım makinesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da hap basım atölyesi ortaya çıktı: 606 kilogram pregabalin ve makineler ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve hedefleri

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu Bağcılar'da yürütülen operasyonda sevkiyat halindeki bir minibüs ve bir depo hedef alındı. Yapılan takip sonrası düzenlenen eş zamanlı baskında iki ayrı noktada arama yapıldı.

ele geçirilenler ve bulgular:

Aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza hapı, 12 bin 500 boş kapsül ve bir hap basım makinesi bulundu. Ayrıca imalatta kullanılan çeşitli kimyasal maddelerle birlikte, polis tarafından 1 AK-47 ti uzun namlulu silah, 1 CZ-24 marka otomatik silah ve şarjörü ile bu silahlara ait 34 mermi ele geçirildi.

gözaltılar ve soruşturmanın akışı:

Operasyonda minibüsü kullanan otomobil sürücüsü ile depodaki bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yetkililer, ele geçirilen ekipman ve maddelerin imalat ve dağıtıma yönelik sistematik bir faaliyet gösterdiğine işaret etti. Soruşturma kapsamında bulunan materyaller, suç zincirinin tespitine yönelik olarak analiz ediliyor ve operasyonun bağlantılı olabileceği diğer kişi ve adreslerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili adli süreç ilerledikçe, emniyetin bulguları üzerinden yürütülecek soruşturmanın yeni gelişmeleri paylaşılacak.

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 606 kilogram pregabalin ve 580 sentetik ecza hap ele...

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 606 kilogram pregabalin ve 580 sentetik ecza hap ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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