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Üst geçitte yanan plastik taban itfaiyeyi harekete geçirdi

Eyyübiye'de Akçakale Caddesi üzerindeki üst geçitte çıkan yangında plastik taban yandı; itfaiye müdahale edip söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Üst geçitte yanan plastik taban itfaiyeyi harekete geçirdi

Üst geçitte yangın kısa sürede söndürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Akçakale Caddesi üzerindeki bir üst geçitte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, yol üzerinde bulunanların ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle tespit edildi.

müdahale ve yangının özellikleri:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangın, üst geçidin üzerindeki plastik tabanın alev alması sonucu başladı. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü.

soruşturma ve güvenlik gündemi:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olay, üst geçitlerde kullanılan malzemelerin yangın riski ve acil müdahale süreçlerinin önemini tekrar gündeme getirdi.

Üst geçitte korkutan yangın

Üst geçitte korkutan yangın

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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