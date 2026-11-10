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bağcılar'da minibüs ve depoya düzenlenen operasyonda yüzlerce kilogram ilaç ele geçirildi

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda minibüs ve depoda 606 kg pregabalin, 580 sentetik ecza, 12 bin 500 kapsül ve silah ele geçirildi; 2 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bağcılar'da minibüs ve depoya düzenlenen operasyonda yüzlerce kilogram ilaç ele geçirildi

Bağcılar'da sevkiyata yönelik operasyon

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, narkotik ekipleri sevkiyat halindeki bir minibüs ile bir depoyu takibe aldı. Operasyonu yürüten birimler, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluştu.

ele geçirilenler:

Minibüs ve depoda yapılan aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza, 12 bin 500 boş kapsül ve bir hap basım makinesi bulundu. Ayrıca imalatta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Operasyonda, narkotik ekipleri tarafından 1 AK-47 tipi uzun namlulu silah, 1 CZ-24 marka otomatik silah ve şarjörü ile bu silahlara ait 34 mermi de ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayda minibüs sürücüsü ile depoda bulunan bir şüpheli olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen malzemelerin kaynağı ve dağıtım zinciri üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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