İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı: Dörtyol'da minibüs yangını

Dörtyol'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangın, Dörtyol-Payas istikametindeki Çağlalık mevkiinde minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engelledi ve söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Hasar ve alınan önlemler:

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, gerekli emniyet tedbirleri alındı. Olayda araçta hasar oluştu; yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

DÖRTYOL-PAYAS İSTİKAMETİNDE ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.