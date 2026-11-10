Dolar 50,2320 +0,03%
Euro 56,3765 +0,11%
Bist 11.753,21 +0,35%
Altın Gram 6.614,22 -0,46%
EUR/USD 1,1230 +0,10%
Brent Petrol 89,77 -3,02%
--°

İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı: Dörtyol'da minibüs yangını

Dörtyol'da seyir halindeki minibüste Çağlalık mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı: Dörtyol'da minibüs yangını

Dörtyol'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangın, Dörtyol-Payas istikametindeki Çağlalık mevkiinde minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engelledi ve söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Hasar ve alınan önlemler:

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, gerekli emniyet tedbirleri alındı. Olayda araçta hasar oluştu; yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

DÖRTYOL-PAYAS İSTİKAMETİNDE ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

DÖRTYOL-PAYAS İSTİKAMETİNDE ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı
images

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı
images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı
images

Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçelievler’de 10 kasım: genç seslerle Atatürk anıldı

ASO ve TMB ortak kalkınma için iş birliği vurguladı

Atatürk anmasında ilkokul hatırası: 67 yaşındaki kadın şiirle salonu doldurdu

Elazığ’da gençlerin sesiyle Atatürk’e saygı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor