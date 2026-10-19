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Bağcılar'da makasın bedeli: otoyolda çarpışma ve kaçış anları kamerada

Bağcılar'da Avrupa Otoyolu'nda gece saatlerinde makas atan bir otomobil iki araca çarptı; sürücüyle yanındaki kişi araçtan inip koşarak kaçtı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da makasın bedeli: otoyolda çarpışma ve kaçış anları kamerada

Bağcılar'da otoyolda makas yapma sonucu kaza

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde, Avrupa Otoyolu üzerinde seyir halindeyken makas atan bir otomobil, trafikteki iki araca çarparak kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken çevredeki sürücüler ve yol kullanıcıları olay yerinde kısa süreli panik yaşadı.

kaza anı ve araçların savrulması:

Görgü tanıklarının aktardığı ve olay yerinden elde edilen görüntülerde, makas atan otomobilin araçların arasından hızlı şekilde geçmeye çalıştığı görünüyor. Bu tehlikeli manevra sırasında iki ayrı araca temas eden otomobilin çarpma etkisiyle her üç araç da savruldu; beton zeminde kısa mesafede kontrol kaybı ve yön değişiklikleri meydana geldi. Çarpışmanın olduğu bölümde trafik bir süre aksadı.

kaçış ve kamera görüntüleri:

Kazanın ardından çarpışmaya neden olduğu belirtilen otomobilden 2 kişi indi ve otoyol kenarında koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçış sırasında kişilerden birinin kaldırıma çıktığı sırada dengesini kaybedip kaldırımda yere düştüğü görüldü. Olayın tamamı, kaza anından kaçış sürecine kadar bir başka aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece vakti otoyolda yapılan tehlikeli manevra ve kazanın yol açtığı tehlike ile ardından sergilenen kaçış davranışı çevredeki sürücüler tarafından dikkat çekici bulundu. Kazanın detayları ve olası sorumluluklar hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

BAĞCILAR’DA GECE SAATLERİNDE AVRUPA OTOYOLU ÜZERİNDE MAKAS ATMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİL, ÜÇ ARACIN...

BAĞCILAR’DA GECE SAATLERİNDE AVRUPA OTOYOLU ÜZERİNDE MAKAS ATMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİL, ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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