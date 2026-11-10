Kahramanmaraş'ta ormancılıkta verim ve iş güvenliğini hedefleyen saha eğitimi

Kahramanmaraş'ta saha eğitimiyle ormancılık uygulamaları güçlendirildi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretim safhasında görev yapan personele yönelik arazide uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde sahada karşılaşılan uygulamalara dönük bilgiler aktarıldı ve personelin mesleki yeterliliğinin artırılması hedeflendi.

eğitimin içeriği:

Eğitim programında üretim, pazarlama, standardizasyon ve iş güvenliği başlıkları ele alındı. Ayrıca katılımcılara, kayıt süreçleri kapsamında ORKOD (Orman Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi) uygulamaları, damga ve barkodlu ölçüm yöntemleri ile dikili satış uygulamaları hakkında pratik bilgiler verildi.

amaçlar ve beklenen etkiler:

Bölge Müdürlüğü yetkilileri, verilen eğitimlerle personelin bilgi ve tecrübesinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi. Bu yaklaşımla, ormancılık faaliyetlerinde hem operasyonel verimliliğin hem de iş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerin saha uygulamalı olması, öğrenilen bilgilerin sahada hızlıca uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Eğitimlerin tekrarlanması ve benzer programların yaygınlaştırılmasıyla, orman ürünlerinin kayıt ve izlenebilirliğinin artması ve satış süreçlerinde standardizasyonun sağlanması bekleniyor. Personelin iş güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin yükselmesi ise iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacak önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜRETİMDE GÖREVLİ PERSONELE YÖNELİK ARAZİDE UYGULAMALI EĞİTİM DÜZENLENDİ.