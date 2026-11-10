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Antakya'da terk edilmiş evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde terk edilmiş bir evde başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da terk edilmiş evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Antakya'da terk edilmiş evde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi; ekipler, yeniden alevlenmeyi önlemek için bölgedeki önlemleri sürdürdü.

Olayın nedeni ve takip:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve çevredeki yapılar ile kamu güvenliğini yakından takip ediyorlar.

ANTAKYA’DA METRUK EVDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

ANTAKYA’DA METRUK EVDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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