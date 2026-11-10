Emirdağ çıkışında arkadan çarpışma: dorsedeki elmalar yola saçıldı

Kaza detayları

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, kontrolden çıktığı belirtilen bir tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptığı kamyon devrilme veya takla gibi bir bilgi olmaksızın trafik olayına yol açtı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesinde bulunan elmalar çevreye saçıldı; meyveler yola savruldu ve olay yerinde karışıklık oluştu.

Müdahale ve yol durumu:

Kazada ismi açıklanmayan tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı kontrol ettikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından karayolunun bir yönünde kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

İlerleyen süreç:

Kaza nedenine ilişkin detaylar henüz netleşmedi; resmi açıklamalar ve yetkililerin yapacağı incelemeler sonucu daha fazla bilgi paylaşılacak.

AFYONKARAHİSAR’DA TIRIN KAMYONA ÇARPMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZADA KAMYONUN DORSESİNDE BULUNAN ELMALAR İSE ÇEVREYE SAÇILDI.