Şanlıurfa'da altyapı işçileri 09.05'te Atatürk'ü saygıyla andı

Şanlıurfa'da anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Şanlıurfa’da çeşitli noktalarda anıldı. Kent genelinde saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde cadde, meydan ve kavşaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti; anlara işyerlerinde çalışanlar da katıldı.

Altyapı çalışması yapan işçiler de durdu:

Kent merkezinde internet altyapı çalışması yürüten Türk Telekom işçileri, iş başında bulundukları noktada grup halinde saygı duruşuna geçti. İşçiler, saygı duruşunun ardından Atatürk için rahmet diledi ve anma ritüeline katıldıklarını gösterdi.

Çalan sirenler, kentteki ritüelin ortak bir anda gerçekleşmesini sağladı; sürücüler araçlarından inip bekledi, iş yerleri faaliyetlerini kısa süreliğine durdurdu. Bu ortak davranış, hem anma geleneğinin sürekliliğini hem de kamusal alanlarda paylaşılan saygıyı ortaya koydu.

Vatandaşın duygusu:

Saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan Mahmut Hündür ise şunları söyledi: "Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunduk. Rabbim rahmet eylesin. Kendisine minnettarız. Bu ülkeyi bize miras olarak bıraktı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman saygıda bulunacağız."

Anma etkinlikleri, Şanlıurfa’da günün ilerleyen saatlerinde de çeşitli meydan ve kurumlarda devam etti; kentteki kısa ama etkili duruş, geçmişe saygının güncel yaşamın içinde de yer tuttuğunu gösterdi.

Şanlıurfa'da işçilerden Ata'ya saygı