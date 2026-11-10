Erzurum jandarmasından kaçakçılara çok sayıda silah ve tütün ele geçirildi

Operasyon kapsamı:

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yoğun denetim ve operasyonlarla sürdürüldü. Yapılan planlı uygulamalar, kırsal ve kent merkezinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve suçta kullanıldığı değerlendirilen araç-gereç ele geçirildi. Bunlar arasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 427 adet mühimmat, 120 kg açık tütün, 7 kg nargile tütünü, 27.450 adet sigara kâğıdı, 14.900 adet makaron, 312 paket bandrolsüz sigara, 159 adet elektronik sigara ve 812 adet puro bulunuyor. Ayrıca 59 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 9 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, 4 adet sahte belge/evrak ve 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen dedektör de ele geçirildi.

adli süreç ve jandarmanın açıklaması:

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadesine yer verildi. Jandarma, benzer suçların engellenmesine yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH, YÜKLÜ MİKTARDA TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ, TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİKKELER İLE SAHTE BELGELER VE SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRDİ.