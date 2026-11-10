Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 56,3919 +0,14%
Bist 11.756,21 +0,37%
Altın Gram 6.618,30 -0,39%
EUR/USD 1,1232 +0,12%
Brent Petrol 90,15 -2,61%
--°

Erzurum jandarmasından kaçakçılara çok sayıda silah ve tütün ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah, 120 kg tütün ve 59 tarihi sikke ele geçirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum jandarmasından kaçakçılara çok sayıda silah ve tütün ele geçirildi

Operasyon kapsamı:

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yoğun denetim ve operasyonlarla sürdürüldü. Yapılan planlı uygulamalar, kırsal ve kent merkezinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve suçta kullanıldığı değerlendirilen araç-gereç ele geçirildi. Bunlar arasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 427 adet mühimmat, 120 kg açık tütün, 7 kg nargile tütünü, 27.450 adet sigara kâğıdı, 14.900 adet makaron, 312 paket bandrolsüz sigara, 159 adet elektronik sigara ve 812 adet puro bulunuyor. Ayrıca 59 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 9 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, 4 adet sahte belge/evrak ve 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen dedektör de ele geçirildi.

adli süreç ve jandarmanın açıklaması:

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadesine yer verildi. Jandarma, benzer suçların engellenmesine yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE...

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH, YÜKLÜ MİKTARDA TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ, TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİKKELER İLE SAHTE BELGELER VE SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı
images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı
images

Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı
images

Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi

Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi

Darıca'da 50 dönümlük spor köyü gençlere çok branşlı imkan sunacak

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor