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Karadeniz Ereğli'de yasa dışı bahis ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine para akışı ve reklam yapıldığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karadeniz Ereğli'de yasa dışı bahis ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Operasyonun seyri:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin tespitler yapıldı.

Hedef ve tespit edilen faaliyetler:

Soruşturmada, bahis sitelerine para nakline aracılık edildiği ve söz konusu sitelerin reklamının yapıldığı belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda üç şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ZONGULDAK&#039;IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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