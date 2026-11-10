Karadeniz Ereğli'de yasa dışı bahis ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Operasyonun seyri:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin tespitler yapıldı.

Hedef ve tespit edilen faaliyetler:

Soruşturmada, bahis sitelerine para nakline aracılık edildiği ve söz konusu sitelerin reklamının yapıldığı belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda üç şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.