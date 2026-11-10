Diyarbakır’da 10 kasım anmaları anıtparkta başlayıp kültür merkezinde sonlandı

Diyarbakır’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. İl merkezinde düzenlenen program sabah erken saatlerde başladı ve gün boyu süren etkinliklerle sona erdi.

Törenin akışı:

Program, merkez Yenişehir ilçesindeki Anıtpark’ta yapılan çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi. Anıtpark’taki resmi bölümün ardından anma programı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi’nde devam etti.

Kültür merkezindeki etkinlikler ve katılımcılar:

Kültür merkezinde Atatürk’ün hayatı üzerine hazırlanan sunumlar gerçekleştirildi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından şiirler okundu. Program, katılımcılara yönelik koro dinletisiyle tamamlandı. Törene Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, diğer komutanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma törenlerinde resmi protokolün yanı sıra eğitim camiası ve gençlerin yoğun iştiraki dikkat çekti; organizasyon, Atatürk’ün hatırasına saygı çerçevesinde düzenlendi ve planlandığı şekilde sonlandırıldı.

DİYARBAKIR’DA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI.