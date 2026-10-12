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Bağcılar'ın engelli sporcuları cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda kürsüyü doldurdu

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda Bağcılar Engelliler Spor Kulübü, tekerlekli sandalye kategorilerinde 5 madalya kazanarak kürsüyü doldurdu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bağcılar'ın engelli sporcuları cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda kürsüyü doldurdu

Bağcılar'ın yarı maraton başarısı:

Ankara'da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'na Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Kulüp atletleri, özellikle Tekerlekli Sandalye 21K kategorisinde elde ettikleri derecelerle yarışın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

kategoriler ve mücadele:

Organizasyonda sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4,4 kilometre mesafelerde mücadele etti. Bağcılarlı sporcular kadınlar kategorisinde ilk üç sırayı alırken, erkekler kategorisinde de 1'incilik ve 3'üncülük elde ederek toplam 5 madalyayla şehrine döndü.

yarışın atmosferi ve rota:

Yarış, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayıp aynı noktada sona erdi. Parkur boyunca bazı katılımcıların arkadaşları ve eşleriyle birlikte koşması, organizasyona renkli görüntüler kazandırdı ve izleyicilerin ilgisini çekti.

ödül töreni ve tebrik:

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle organizasyon sonlandı. Başarıları için sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu gibi önemli bir organizasyona adlarını başarıyla yazdıran sporcularımızı kutluyorum. Daha nice başarılara ulaşmalarını diliyorum" dedi.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TARAFINDAN ANKARA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONU...

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TARAFINDAN ANKARA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONU DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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