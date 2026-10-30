Çin ile tanıştım haber ödülleri ankara'da ilişkileri ve hikâyeleri öne çıkardı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği törenle ödülleri dağıttı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Çin ile Tanıştım' Haber Ödülleri programı bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Çin'i farklı yönleriyle ele alan basın mensupları ve içerik üreticilerinin çalışmalarını üç ayrı kategoride ödüllendirdi.

törenin mesajı ve büyükelçi konuşması:

Programda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, medyanın devletler arasında köprü kurmasının yanı sıra halklar arasında gönül bağı tesis ettiğini vurguladı. Büyükelçi Xuebin, bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 'Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik yönlendirmesiyle Türkiye-Çin ilişkileri daha sağlam adımlarla ilerliyor, tüm alanlardaki işbirliğimiz sürekli olarak genişleyip derinleşiyor' ifadelerini kullandı.

Xuebin ayrıca Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişiminin basın mensuplarının ortak çabalarından ayrı düşünülemeyeceğini belirtti ve ödül programının bu çabaları pekiştirmesini temenni etti: 'Tarafsız ve adil bir yaklaşımla iki ülkenin karşılıklı siyasi güveninin kamuoyu temelini pekiştirerek Türkiye-Çin ilişkilerini inşa etmeye; gerçek, çok boyutlu ve kapsamlı bir Çin’i birinci elden bilgilerle farklı açılardan göstererek Çin hikayelerini anlatmaya devam edersiniz.'

ödüller ve kazananlar:

Programa katılan eserler, 'En İyi Yazılı Haber', 'En İyi Görüntülü Haber' ve 'En İyi Haber Fotoğrafı' olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda şu isimler birincilik ödülüne layık görüldü:

En İyi Haber Fotoğrafı: Aykut Töleğen

En İyi Görüntülü Haber: İsmail Alparslan Akdağ

En İyi Yazılı Haber: Gülay Yücel Sarıkaya

Tören, iki ülke ilişkilerinin hikâyelerini ve medya aracılığıyla kurulan gönül bağlarını öne çıkararak, gazetecilik çalışmalarının diplomasiye katkısını tekrar vurguladı.

"Çin ile Tanıştım" Haber Ödülleri sahiplerini buldu