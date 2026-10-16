Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Bağdat'ta İİT gündemi: Ertuğruloğlu KKTC'yi temsil edecek

Tahsin Ertuğruloğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 52. Oturumu için Bağdat'a geldi; yarınki toplantıda KKTC'yi gözlemci statüsünde temsil edecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bağdat'ta İİT gündemi: Ertuğruloğlu KKTC'yi temsil edecek

Ertuğruloğlu Bağdat'a vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. Oturumuna katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdata geldi. Resmi karşılamanın ardından Ertuğruloğlu, yarın başlayacak oturumda KKTC'yi gözlemci statüsünde temsil edecek.

İİT oturumu ve temsil:

KKTC, İİT çatısı altında gözlemci statüsünde yer alıyor; Ertuğruloğlu’nun katılımı bu statünün aktif bir şekilde kullanılmasına işaret ediyor. Toplantı gündeminin bölgesel ve uluslararası konuları kapsaması beklenirken, Ertuğruloğlu’nun temsil görevinde yapacağı konuşmalar ve görüşmeler, KKTC’nin tutumunu uluslararası platformlarda duyurma açısından önem taşıyor.

Heyet ve program:

Bağdat ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na, KKTC Dışişleri Bakanlığı bürokratları eşlik ediyor. Program kapsamında Ertuğruloğlu’nun, toplantı dışında Iraklı yetkililer ve diğer katılımcılarla çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor; resmi karşılama da Iraklı yetkililer tarafından gerçekleştirildi.

Bu ziyaret, KKTC’nin uluslararası platformlarda gözlemci statüsünü kullanarak diplomatik temaslarını sürdürdüğünü gösteriyor. Ertuğruloğlu’nun katılımı, hem İİT içindeki iletişimin hem de bölgesel işbirliklerinin takip edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, İSLAM İŞBİRLİĞİ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ'NİN 52. OTURUMU'NA KATILMAK ÜZERE IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'A GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkınd...
images

Katar’dan Lübnan’a güneş hamlesi: qatar energy devasa bir santral kurmayı planlı...
images

Ayazağa'daki sel felaketinde Erdoğan ile Murat Kurum telefonda durumu değerlendi...
images

Yerli teknoloji hamlesinde teknopark sayısı 24 yılda yüzleri aştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı