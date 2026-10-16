Bağdat'ta İİT gündemi: Ertuğruloğlu KKTC'yi temsil edecek

Ertuğruloğlu Bağdat'a vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. Oturumuna katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdata geldi. Resmi karşılamanın ardından Ertuğruloğlu, yarın başlayacak oturumda KKTC'yi gözlemci statüsünde temsil edecek.

İİT oturumu ve temsil:

KKTC, İİT çatısı altında gözlemci statüsünde yer alıyor; Ertuğruloğlu’nun katılımı bu statünün aktif bir şekilde kullanılmasına işaret ediyor. Toplantı gündeminin bölgesel ve uluslararası konuları kapsaması beklenirken, Ertuğruloğlu’nun temsil görevinde yapacağı konuşmalar ve görüşmeler, KKTC’nin tutumunu uluslararası platformlarda duyurma açısından önem taşıyor.

Heyet ve program:

Bağdat ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na, KKTC Dışişleri Bakanlığı bürokratları eşlik ediyor. Program kapsamında Ertuğruloğlu’nun, toplantı dışında Iraklı yetkililer ve diğer katılımcılarla çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor; resmi karşılama da Iraklı yetkililer tarafından gerçekleştirildi.

Bu ziyaret, KKTC’nin uluslararası platformlarda gözlemci statüsünü kullanarak diplomatik temaslarını sürdürdüğünü gösteriyor. Ertuğruloğlu’nun katılımı, hem İİT içindeki iletişimin hem de bölgesel işbirliklerinin takip edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ'NİN 52. OTURUMU'NA KATILMAK ÜZERE IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'A GELDİ.