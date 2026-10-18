Yüksel, İstanbul'da adalet ve birlik vurgusuyla iktidar hedefini açıkladı

Yüksel'in ilk mesajı:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Ali Yüksel ilk kez kameralar karşısına geçerek hem güncel afet gündemine hem de partinin öncelikli hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklama İstanbul İl Merkezi'nde yapıldı ve Yüksel konuşmasına sel felaketine değinerek başladı.

Yüksel, kentin afetlere hazırlığının yetersiz kaldığını vurgulayarak, 'Ülkemizin en büyük, en gelişmiş gücü olan İstanbul’un bile bu afetler karşısında ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu, maddi hasarlar yaşandı' dedi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Partinin kimliği ve tarihsel duruşu:

Konuşmasında parti kimliğine genişçe yer veren Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni salt bir siyasi yapı olarak görmemek gerektiğini belirtti. Yüksel'in ifadesiyle, 'Cumhuriyet Halk Partisi bu toprakların en doğal siyasal hareketidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne hiçbir sermaye gücü, hiçbir medya organı, hiçbir cemaat sahip olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi milletin kurduğu, bizzat milletin sinesinden çıkmış bir partidir.' Bu vurgu, partinin bağımsızlığa ve yerel kökene verdiği önemi öne çıkardı.

Yüksel, geçmişten gelen mirasın korunacağı ve partinin toplumla bağının güçlendirileceği mesajını verdi; bu çerçevede parti içinde saygı, dürüstlük ve birlik çağrısı yaptı: 'Geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimizi ata evine, baba ocağına davet ediyorum. Biz hiç ayrılmadık.'

saha çalışması ve iktidar hedefi:

İstanbul örgütlenmesine dair somut hedefler de paylaşıldı. Yüksel, il örgütünün çalışma planını anlatarak, 'İstanbul il örgütü olarak bizler 30 ilçede, 963 sahada sokak sokak, ev ev bu mücadeleyi büyüteceğiz' dedi. Bu sayı ve saha vurgusu, yerel kadroların aktif saha çalışmalarına odaklanacağının işareti olarak sunuldu.

Yüksel, iktidar vurgusunu açıkça dile getirdi: 'Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda iktidar olacak.' Bunun gerekçesi olarak birlik, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerini öne sürdü: 'İnandığınız topraklarda erdem yenilmez. Kardeşlik yenilmez, birlik yenilmez, adalet yenilmez, eşitlik ve özgürlük yenilmez.'

Hukuk ve adalet meselesine dair de net bir duruş sergileyen Yüksel, adalet talebinin partiler üstü bir ihtiyaç olduğunu belirtti: 'Kendi mahallemizde aradığımız hukuku ve adaleti her mahalle için talep edeceğiz.' Ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunarak Adalet Yürüyüşü'nden aldığı mirasla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Yüksel'in ilk basın toplantısı, hem afet yönetimine ilişkin eleştirileri hem de yerel örgütlenme ve iktidar hedeflerine dair net vaatleri birlikte taşıdı. İl teşkilatı önümüzdeki dönemde sahada yoğunlaşarak bu hedefleri uygulamaya koymayı planlıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel: "CHP bu topraklarda iktidar olacak"