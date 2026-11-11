Bağıştan defileye: kumaşlar kursiyerlerin elinde elbiselere dönüştü

sivas halk eğitim merkezinde uygulamalı eğitim sergisi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi'ne bağışlanan kumaşlar, Kadın Giyim Kursu kursiyerlerinin el emeğiyle farklı modellere dönüştürülerek düzenlenen bir sergide izleyiciye sunuldu. Hayırsever bir iş adamının sağladığı destekle temin edilen kumaşlar, kursiyerlerin eğitim sürecinde edindiği bilgi ve becerilerin uygulamaya aktarılmasına olanak sağladı. Sergi, hem ürün çeşitliliği hem de mesleki gelişime katkısı açısından dikkat çekti.

kursiyerlerin çalışması ve tasarım süreci

Kursiyerler, Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş rehberliğinde verilen eğitimde öğrendikleri kalıp çıkarmadan dikime, model yorumundan bitirme işlemlerine kadar tüm aşamaları uyguladı. Farklı kumaş türleri ve tasarımlar kullanılarak hazırlanan kadın giyim ürünleri, eğitim sırasında kazanılan becerilerin somut örnekleri olarak sergilendi. Katılımcıların çalışmaları, hem teknik ustalık hem de estetik yaklaşımlar bakımından değerlendirildi.

Sergide yer alan modeller, bağışlanan malzemenin verimli kullanımını ve atölye ortamında yaratıcı çözümler üretilebildiğini gösterdi. Kursiyerler, pratik eğitim sayesinde üretim süreçlerine hâkimiyet kazandıklarını ve tasarımlarını uygulamada geliştirdiklerini ifade etti.

kurum desteği ve teşekkür

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker sergiyi gezerek hazırlanan ürünleri inceledi ve kumaş bağışında bulunan hayırsever iş adamına eğitime sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti. Eker, bu tür desteklerin kursiyerlerin uygulamalı eğitim süreçlerini güçlendirdiğini vurgulayarak, Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş ile kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Hayırsever desteğiyle başlayan süreç, kursiyerlerin emeğiyle üretime dönüşmüş; ortaya çıkan ürünler mesleki eğitimin uygulamayla buluşmasına örnek teşkil etti. Sergi, hem yerel topluma hem de katılımcıların mesleki yetkinliklerine olumlu katkı sunduğu yönüyle öne çıktı.

Bağışlanan kumaşlar kursiyerlerin elinde elbiseye dönüştü