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Bahçe duvarına çarpan hafif ticari araç maddi hasar oluşturdu

Batman'da Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı; yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçe duvarına çarpan hafif ticari araç maddi hasar oluşturdu

Batman'da akşam saatlerinde trafik kazası

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile çarpışan hafif ticari araç kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarptı. Olayda yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolünü kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı ve burada durdu. Olay sırasında çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ilk güvenlik önlemleri alındı; yaralanma kaydı bildirilmedi.

olası nedenler ve güvenlik uyarıları:

Kaza tutanaklarında veya resmi açıklamalarda henüz net bir sebep bildirilmese de, benzer vakalarda sık görülen faktörler arasında hız, yol ve görüş koşulları ile ani manevralar yer alır. Sürücülere, özellikle yerleşim yerlerindeki akşam saatlerinde hız kontrollerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarı yapılabilir.

Yetkililerin yapacağı inceleme kaza nedeninin netleşmesine yardımcı olacaktır. Bu tür kazalar, hem araç sahiplerine hem de çevre sakinlerine maddi kayıp ve güvenlik riski doğurabildiği için trafik kurallarına riayet edilmesi büyük önem taşır.

BATMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN BAHÇE DUVARINA...

BATMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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