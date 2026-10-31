Sultangazi'de kamyonun motor kısmında yangın çıktı, sürücü aracı kenara çekti

Olayın gelişimi:

Olay, saat 11.40 sıralarında İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle duman ve alev yükselmeye başladı. Sürücü, dumanları fark ederek aracı yol kenarına güvenli bir şekilde çekti ve çevredekiler durumun polis ile itfaiyeye bildirilmesini sağladı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda kamyonda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

Sürücü müdahalesinin önemi:

Sürücünün dumanları fark edip aracı kenara çekmesi, yangının daha geniş çaplı bir kazaya dönüşmesini engelledi. Yetkililer, benzer durumlarda araçta yolculuk edenlerin ilk önce güvenli bölgeye çekilmesi ve profesyonel ekiplerin gelmesini beklemesi gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONUN ÖN KISMINDA BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. SÜRÜCÜNÜN DUMANLARI FARK EDEREK YOL KENARINA ÇEKTİĞİ KAMYON, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.