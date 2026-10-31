Kontrolden çıkan iki araç Kahta'da iş yeri vitrinine girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 29 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı.

Kaza ve kamera görüntüleri:

İddiaya göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kontrolden çıkarak kaldırıma aşıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durdu. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışma anını ve sonrasındaki hareketleri kayda aldı.

Yaralananlar ve sağlık kuruluşuna sevk:

Kazada, sürücülerden Melisa Türk ile araçta bulunan Ecrin Naile Tur yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından alınarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'IN KAHTA İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.