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Siverek’te jandarmanın ortak çalışması sonuç verdi: kasten öldürme hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonunda, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. Siverek'te yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek’te jandarmanın ortak çalışması sonuç verdi: kasten öldürme hükümlüsü yakalandı

operasyon ve yakalama:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin müşterek operasyonuyla belirlenen adrese düzenlenen müdahalede şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yürütülen istihbari çalışmaların ardından planlı şekilde gerçekleştirildi.

gözaltı ve işlem süreci:

Yakalanan A.K., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin ilgili mercilere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

SİVEREK’TE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

SİVEREK’TE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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