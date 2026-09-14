Bahçe'de ahır yangını kullanılamaz hasar bıraktı

Bahçe ilçesinde ahır yangını

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yenimahalle Gücün Dağı mevkisinde Ökkeş Akkuş'a ait ahırda çıkan yangın, ahrı sarması sonucu yapıyı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

yangının seyri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede ahırı sardı. Yangın sırasında ahırda hayvan bulunmaması nedeniyle herhangi bir hayvan telef olmadığı bildirildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yerinde yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda ahırın kullanımının mümkün olmadığı, yapısal olarak ağır hasar gördüğü belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlattı. Olay, bölgedeki çiftlik ve ahır işletmeleri için risk yönetimi ve yangın tedbirlerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

OSMANİYE’DE ÇIKAN YANGINDA AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ