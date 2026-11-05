Merkezefendi'de geri manevrada sıkışan temizlik işçisi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde görev yapan temizlik işçisi Yakup Esen (45), çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile bir elektrik direği arasında sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Esen'i ambulansla Denizli Acil Durum Hastanesi'ne götürdü.

Kurtarma ve tedavi süreci:

Olayın ardından ilk müdahale sahada yapıldı ve Esen yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane ekipleri çeşitli müdahalelerde bulundu ancak yapılan tüm tıbbi çabalara karşın Yakup Esen hayatını kaybetti.

Çalışma yeri ve aile durumu:

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan Esen'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay, iş güvenliği ve geri manevra sırasında alınması gereken önlemler açısından da dikkat çekti.

Belediyenin taziye mesajı:

Merkezefendi Belediyesi, yaşanan kayıp sonrası bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve gerekli evrak işlemleri yetkili kurumlarca yürütülürken, çalışma arkadaşları ve yakınları taziyelerini iletti.

YAKUP ESEN