Yunusemre'de temizlik ekiplerine çevre bilinci eğitimiyle hizmet kalitesinde artış

seminer ve hedefleri:

Yunusemre Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekiplerine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenledi. Belediyenin ilgili personeli tarafından verilen eğitim dört gün sürdü ve yerel hizmet kalitesinin artırılmasını amaçladı.

eğitimin kapsamı:

Seminerde öncelikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve kent temizliğinin sürekliliğinin sağlanması üzerinde duruldu. Katılımcılara farklı atık türleri hakkında bilgiler verildi, ayrıştırma ve doğru bertaraf süreçlerinin sahadaki uygulamaları tartışıldı. Eğitim içeriğinde ayrıca çevre temizliğinin korunmasına yönelik pratik yaklaşımlar ve saha çalışmasının iş akışına entegrasyonu ele alındı.

katılımcılar, iletişim ve beklentiler:

Seminere Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Ali Kuyumcu ile Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu de katıldı. Eğitimler, saha ekiplerinin görevlerini yerine getirirken vatandaşlarla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmalarını sağlamayı hedefledi; katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak uygulamaya dönük görüşler paylaştı.

Saha personelinin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik bu tür faaliyetlerin, kent yaşamının iyileştirilmesine ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Yunusemre Belediyesi, çevre temizliğinin korunması ve vatandaşların çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİYLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHA EKİPLERİNE YÖNELİK 4 GÜN SÜREN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİ. SEMİNERDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, ATIK TÜRLERİ VE VATANDAŞLARLA ETKİLİ İLETİŞİM KONULARI ELE ALINDI.