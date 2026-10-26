Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Yunusemre'de temizlik ekiplerine çevre bilinci eğitimiyle hizmet kalitesinde artış

Yunusemre Belediyesi, Temizlik İşleri saha ekiplerine dört gün süren seminer düzenleyerek çevre kirliliği, atık türleri ve vatandaş iletişimini güçlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yunusemre'de temizlik ekiplerine çevre bilinci eğitimiyle hizmet kalitesinde artış

seminer ve hedefleri:

Yunusemre Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekiplerine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenledi. Belediyenin ilgili personeli tarafından verilen eğitim dört gün sürdü ve yerel hizmet kalitesinin artırılmasını amaçladı.

eğitimin kapsamı:

Seminerde öncelikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve kent temizliğinin sürekliliğinin sağlanması üzerinde duruldu. Katılımcılara farklı atık türleri hakkında bilgiler verildi, ayrıştırma ve doğru bertaraf süreçlerinin sahadaki uygulamaları tartışıldı. Eğitim içeriğinde ayrıca çevre temizliğinin korunmasına yönelik pratik yaklaşımlar ve saha çalışmasının iş akışına entegrasyonu ele alındı.

katılımcılar, iletişim ve beklentiler:

Seminere Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Ali Kuyumcu ile Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu de katıldı. Eğitimler, saha ekiplerinin görevlerini yerine getirirken vatandaşlarla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmalarını sağlamayı hedefledi; katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak uygulamaya dönük görüşler paylaştı.

Saha personelinin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik bu tür faaliyetlerin, kent yaşamının iyileştirilmesine ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Yunusemre Belediyesi, çevre temizliğinin korunması ve vatandaşların çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİYLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİYLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHA EKİPLERİNE YÖNELİK 4 GÜN SÜREN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİ. SEMİNERDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, ATIK TÜRLERİ VE VATANDAŞLARLA ETKİLİ İLETİŞİM KONULARI ELE ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme
images

Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği
images

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü
images

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlere kariyer yolculuğunda yön veren Başiskele zirvesi

Erzincan'da rinolojide güncel cerrahi yaklaşımlar masaya yatırıldı

Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi ve hayvan sağlığı eğitimi

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026