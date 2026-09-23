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Bahçede yetişen 122 kenevir ve ele geçen silah Antakya'da üç kişiyi adliyeye taşıdı

Antakya'da bir bahçede 1–4 metreye ulaşan 122 kök hint keneviri ile 14.752 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçede yetişen 122 kenevir ve ele geçen silah Antakya'da üç kişiyi adliyeye taşıdı

Operasyonun detayları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 Eylül günü Antakya ilçesinde bir ikamet ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan incelemede, bahçede yetiştirilen bitkiler ve ele geçirilen maddelere ilişkin bulgular kayıt altına alındı.

Ele geçirilenler:

Aramada boyları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak S.A., M.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkeme sonucunda M.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer S.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

ARAMADA BOYLARI 4 METREYİ BULAN 122 KÖK HİNT KENEVİRİ, SİLAH VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

ARAMADA BOYLARI 4 METREYİ BULAN 122 KÖK HİNT KENEVİRİ, SİLAH VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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