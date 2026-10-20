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Bahçeli uyarısı: milliyetçilik fikrine yönelik yeni saldırılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk milliyetçiliğine yönelik yeni kavram ve odaklarla yürütülen saldırılara dikkat çekti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bahçeli uyarısı: milliyetçilik fikrine yönelik yeni saldırılar

Bahçeli'den grup toplantısında açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk milliyetçiliğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

sözleri ve vurguları:

Konuşmasında 12 Eylül darbesinden sonra Türk milliyetçiliği fikrine operasyon çekmeye çalışanlar, bugün de devşirme kavramlar ve nevzuhur odaklarla Türk milliyetçiliğinin temiz kuyularını zehirlemeye çalışmaktadır ifadelerini kullandı. Bahçeli, bu çerçevede ideolojik zeminin korunmasının önemine vurgu yaptı.

muhteva ve değerlendirme:

Bahçeli'nin açıklaması, geçmişte yaşanan siyasi kırılmaların yarattığı hassasiyetin bugünde sürdüğünü ima ediyor. Parti lideri, kullandığı ifadelerle hem tarihsel bir bağlantı kurdu hem de güncel tartışmalara karşı uyarıda bulundu.

Parti grup toplantısında yapılan bu değerlendirme, MHP'nin milliyetçilik anlayışına yönelik iddiaları takip eden ve kamuoyuna mesaj veren bir duruş sergilediğini gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;12 Eylül darbesinden sonra Türk milliyetçiliği fikrine operasyon...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "12 Eylül darbesinden sonra Türk milliyetçiliği fikrine operasyon çekmeye çalışanlar, bugün de devşirme kavramlar ve nevzuhur odaklarla Türk milliyetçiliğinin temiz kuyularını zehirlemeye çalışmaktadır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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