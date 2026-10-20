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Dörtlü toplantı öncesi Brüksel'de aile fotoğrafı

Fidan, Çiftçi ve Gürlek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika dördüncü bakanlar toplantısı öncesi aile fotoğrafına katıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Dörtlü toplantı öncesi Brüksel'de aile fotoğrafı

Dörtlü toplantı öncesi aile fotoğrafı

Türkiye adına üst düzey katılımın olduğu buluşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Brüksel'de bir araya geldi. Etkinlik, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı öncesinde gerçekleşti ve katılımcılar toplantı başlangıcı öncesi aile fotoğrafı çekildi.

karşılama ve görüşme öncesi protokol:

Bakanlar, toplantı süreci öncesinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı. Karşılama, resmi delegasyonların fotoğraf çekimi ve kısa protokol temaslarıyla sürdü.

aile fotoğrafının mesajı:

Aile fotoğrafı, toplantının başlamasına işaret eden resmi bir adım olarak kayda geçti; fotoğraf çekimi, tarafların toplantıya hazır olduğunu ve iletişimin ön planda tutulduğunu sembolize etti. Fotoğrafın ardından heyetler program kapsamında görüşmelere başlayacak.

Brüksel'de düzenlenen bu dördüncü toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı kurumsal temaslarla sürdürülmesine yönelik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BAKANLAR, MAXİME PREVOT TARAFINDAN KARŞILANDI.

BAKANLAR, MAXİME PREVOT TARAFINDAN KARŞILANDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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