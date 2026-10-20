Caparov Bişkek'te parlamenter diplomasinin önemini vurguladı

Caparov'ın kabulü ve toplantının katılımcıları:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Intımak Ordo Sarayı'nda TÜRKPA 15. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Bişkek'e gelen parlamento başkanlarını kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan hazır bulundu. Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev da görüşmede yer aldı.

Parlamenter diplomasi ve iş birliği hedefleri:

Caparov, görüşmede Türk devletleri arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olarak bu tür görüşmelerin önemine dikkat çekti. Kırgızistan dış politikasında Türk devletleriyle iş birliğini güçlendirmenin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti ve ortak dil, din ve kültürün halkları birleştiren değerli bir miras olduğunun altını çizdi. Parlamenter diplomasinin, deneyim paylaşımı ve ortak girişimlerin ilerletilmesinde özel bir rol üstlendiğini vurguladı.

Ulaştırma koridorları ve bölgesel bağlantılar:

Caparov, iş birliğinin ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve insani ilişkiler başta olmak üzere kapsamlı olduğunu ifade etti. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu gibi uluslararası ulaştırma koridorlarının transit imkânlarını artırarak Orta Asya'dan Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımacılığı geliştireceğini belirtti. Ayrıca ülkeler arasındaki yakınlaşmanın yalnızca ulaştırma ve ticaretle sınırlı kalmayacağını, eğitim, bilim, kültür ve gençler arasındaki ilişkilerin de halklar arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştireceğini kaydetti.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTO BAŞKANLARINI KABUL ETTİ