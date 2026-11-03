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Erdoğan: 2025 kasım mutabakatı nükleer iş birliğinde zemin oluşturuyor

Erdoğan, 2025 Kasım'da imzalanan Türkiye–Kore mutabakat zaptının nükleer enerji iş birliğine önemli zemin oluşturduğunu söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan: 2025 kasım mutabakatı nükleer iş birliğinde zemin oluşturuyor

Erdoğan: 2025 kasım mutabakatı nükleer iş birliğinde zemin oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin işaret fişeği olarak değerlendirdiği mutabakat zaptına vurgu yaptı. Söz konusu metnin iki ülke arasında enerji alanında diyalog ve koordinasyonu güçlendireceğini belirtti.

Mutabakatın önemi:

Erdoğan, doğrudan şu ifadeyi kullandı: "2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor." Bu açıklama, 2025 Kasım tarihli adımın hem kurumlar arası ilişkiyi hem de sektör düzeyinde iletişimi artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Olası etkiler ve beklentiler:

Mutabakat zaptları genellikle somut projelere dönüşebilecek çerçeveler sunar; Erdoğan'ın vurgusu da bunun altyapısını işaret ediyor. Bu tür bir zemin, taraflar arasında tecrübe paylaşımı, teknik görüşmeler ve koordinasyon mekanizmalarının hayata geçirilmesine kapı aralayabilir. Ancak mevcut açıklama, ileride atılacak adımların içeriği ve takvimi hakkında ayrıntı vermiyor.

Genel olarak, lider açıklamaları diplomatik niyetin ve stratejik yönelimin göstergesi olarak okunur. Erdoğan'ın değerlendirmesi, Türkiye ile Kore kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi desteğin sürdüğünü ortaya koyuyor ve bundan sonraki süreçlerin somut proje ve iş planlarıyla şekilleneceğine işaret ediyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &quot;2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji şirketi ile Kore...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor."

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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