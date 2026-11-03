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Zonguldak'ta öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak için sarı kod uyarısı

Meteoroloji, 4 Kasım Çarşamba 12.00’den itibaren başlayıp 5 Kasım Perşembe 18.00’e kadar sürebilecek 21–50 kg/m² yağış için sarı kod verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak için sarı kod uyarısı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için kuvvetli sağanak beklediğini duyurarak sarı kodlu uyarı ilan etti. Uyarıda yağışların Çarşamba öğle saatlerinde başlayıp sınırlı alanlarda yüksek yoğunlukta olabileceği belirtildi.

Beklenen yağışın özellikleri:

Kuruma göre, 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Tahminlere göre yağış miktarı metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında değişebilir ve etkili yağış yerel olarak yoğunlaşabilir.

Gök gürültülü sağanak riski nedeniyle kısa süreli ancak şiddetli yağış ve örtük sel olayları bekleniyor; ayrıca yağışın dağılımı yerel farklılıklar gösterebilir.

Olası etkiler ve uyarılar:

Uyarıda, kuvvetli yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceği, heyelan tehlikesi oluşturabileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı. Gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım riski de bulunduğu kaydedildi.

Yayımlanan uyarı 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ZONGULDAK&#039;TA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SARI KODLU UYARIDA BULUNDU. ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAMASI BEKLENEN YAĞIŞLARIN PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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