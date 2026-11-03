Zonguldak'ta öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak için sarı kod uyarısı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için kuvvetli sağanak beklediğini duyurarak sarı kodlu uyarı ilan etti. Uyarıda yağışların Çarşamba öğle saatlerinde başlayıp sınırlı alanlarda yüksek yoğunlukta olabileceği belirtildi.

Beklenen yağışın özellikleri:

Kuruma göre, 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Tahminlere göre yağış miktarı metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında değişebilir ve etkili yağış yerel olarak yoğunlaşabilir.

Gök gürültülü sağanak riski nedeniyle kısa süreli ancak şiddetli yağış ve örtük sel olayları bekleniyor; ayrıca yağışın dağılımı yerel farklılıklar gösterebilir.

Olası etkiler ve uyarılar:

Uyarıda, kuvvetli yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceği, heyelan tehlikesi oluşturabileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı. Gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım riski de bulunduğu kaydedildi.

Yayımlanan uyarı 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SARI KODLU UYARIDA BULUNDU. ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAMASI BEKLENEN YAĞIŞLARIN PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.