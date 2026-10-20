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Bahçeli'den ekonomik güven vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu belirterek ekonomik güvene vurgu yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli'den ekonomik güven vurgusu

MHP grup toplantısında ekonomi değerlendirmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomiye dair görüşlerini paylaştı.

Bahçeli, toplantıda "Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir" ifadesini kullanarak ekonomik istikrar ve güven üzerinde durdu. Sözleri, partinin ekonomik güven mesajını öne çıkardı.

Söylemin odağı:

Bahçeli'nin kullandığı ifade, ekonomik temellerin sağlamlığına ilişkin kamuoyunda güven tesis etme amacını yansıtıyor. Açıklama, kısa ve doğrudan bir güven vurgusu taşıdı.

Siyasi yansımalar:

Bu tonda yapılan değerlendirme, MHP'nin grup toplantısındaki iletişim hattının bir parçası olarak okunabilir; liderin mesajı hem parti tabanına hem de geniş kamuoyuna yönelik güven aşılamayı hedefledi.

Grup toplantısında dile getirilen bu görüş, partinin ekonomiyle ilgili tutumuna dair net bir ifade olarak kayda geçti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir&quot;

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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