Türk dünyasının parlamento başkanlarıyla aynı karede: Öztürkler Bişkek'te

TÜRKPA 15. Genel Kurulu'ndaki aile fotoğrafı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan TÜRKPA 15. Genel Kurulu öncesinde düzenlenen aile fotoğrafına katıldı. Fotoğraf, genel kurul öncesi parlamenter temsilcilerin bir araya geldiği anı belgeledi.
Katılımcılar ve temsilciler:
Aile fotoğrafında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev ve Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile birlikte yer aldı.
Kurulun teması ve gündemi:
TÜRKPA 15. Genel Kurulu, "Yapay Zekâ ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İş Birliği" temasıyla düzenleniyor.
KKTC MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER (SAĞ BAŞTA, TÜRKPA AİLE FOTOĞRAFINDA TÜRK DÜNYASI LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
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