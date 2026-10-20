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Kurtulmuş Bişkek'te Caparov ile ikili görüşme gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile buluştu; 15. TÜRKPA Genel Kurulu ve Türk dünyası işbirlikleri görüşüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kurtulmuş Bişkek'te Caparov ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Kurtulmuş Bişkek'te Caparov ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu için bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

görüşmeye katılanlar:

Kabulde TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan hazır bulundu.

görüşmenin gündemi:

Intımak Ordo'daki kabulde, Türk dünyasındaki gelişmeler, ortak proje ve işbirlikleri ile TÜRKPA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede, parlamenter platformlarda koordinasyonun artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, TÜRKPA 15. Genel Kurulu kapsamında devam eden temasların önemine işaret ederek, ortak çalışma ve takip mekanizmalarının sürdürüleceğini belirtti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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