Bahçelievler'de 29 ekim coşkusu gün boyu sürüyor

Törenin başlangıcı:

Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Timur Budak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü anısı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

Başkanın kahvaltı buluşması:

Çelenk sunma töreninin ardından Dr. Hakan Bahadır tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kahvaltısı gerçekleştirildi. Kahvaltıda davetlilerle bir araya gelen Başkan Bahadır, kutlamaların birlik ve beraberlik içinde süreceğini vurguladı.

Gün boyu program ve konser:

Kutlamalar gün boyunca devam edecek; program kapsamında Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla etkinlikler düzenlenecek ve ardından ilçe genelinde otobüslerle düzenlenecek kortej ile Cumhuriyet coşkusu cadde ve sokaklara taşınacak.

Etkinlikler, akşam gerçekleştirilecek konserle sona erecek. Sevilen sanatçı Mela Bedel, saat 20.00'de Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda sahne alacak. Konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, vatandaşlar 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

BAHÇELİEVLER’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI.