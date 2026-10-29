Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,5975 +0,04%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,64 -0,29%
EUR/USD 1,1138 -0,17%
Brent Petrol 110,62 -0,91%
--°

Tuzlugöl'de 850 öğrenciden birlik mesajı: Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda cumhuriyet coşkusu

Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda 29 Ekim etkinliğinde 850 öğrenci, müzik öğretmeni Gülçin Negiz yönetiminde cumhuriyet şarkıları söyleyip bayrak salladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tuzlugöl'de 850 öğrenciden birlik mesajı: Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda cumhuriyet coşkusu

Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda cumhuriyet coşkusu

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Hamza Yerlikaya Ortaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapsamlı bir kutlama düzenledi. Okulun müzik öğretmeni Gülçin Negiz koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 850 öğrenci bir araya gelerek koreografi ve koro gösterisi sundu.

gösterinin içeriği:

Programda Cumhuriyet ve Türk Bayrağı temaları öne çıktı; öğrenciler koro eşliğinde bir arada şarkılar söyleyip Türk Bayrağını gururla salladı. Gösteri, izleyicilere aynı anda sahnelenen koreografiler ve koronun uyumuyla güçlü bir görsel sunum sağladı. Etkinlik ayrıca dron ile havadan görüntülendi, böylece sahnenin geniş katılımlı düzeni kayda alındı.

öğrencilerin duyguları ve öğretmene teşekkürleri:

7. sınıf öğrencisi Hiranur Özdal etkinlik sırasında duygulandığını belirterek, "Bugün 850 öğrenci hep beraber koreografi yaptık. Vatan şarkısı gibi Türkiye’yi temsil eden şarkılar söyledik. Koreografiyi yaptığımızda çok gururlu hissettim, şehitlerimizi düşündüm çünkü onlar bizim bu vatanda yaşayabilmemiz için kan döktüler" dedi.

6. sınıf öğrencisi Emin Çaylak ise öğretmenlerine özel teşekkür etti: "Öğretmenimiz 850 öğrenciyle tek tek ilgilenerek bu koreografiyi organize etti kendisinde emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bayramı sebebiyle 850 arkadaşımla beraber güzel bir koreografi yaptık" ifadelerini kullandı.

Koroda görev alan 6. sınıf öğrencisi Yağız Öcalmış, performansında "Arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 öğrenci ile birbirinden farklı gösteriler yaptık. Ben de Gündoğdu Marşını okulla beraber solo olarak söyledim" diyerek heyecanını paylaştı. 8. sınıf öğrencisi Furkan Talha Erbaş da aynı duyguları paylaştı: "Arkadaşlarıma beraber gösteri yaptık, şarkı söyledik, bayrak açtık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 arkadaşımla beraber bu şarkıları söylemek beni çok gururlandırdı".

Okul yönetimi ve öğretmenlerin yoğun hazırlığıyla gerçekleşen gösteri, hem katılımcılar hem de izleyenler için Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını pekiştiren bir etkinlik oldu.

SİVAS’TA BİR ORTAOKULDA 850 ÖĞRENCİ KOREOGRAFİ VE KORO GÖSTERİSİ YAPTI. ÖĞRENCİLER KORO EŞLİĞİNDE...

SİVAS’TA BİR ORTAOKULDA 850 ÖĞRENCİ KOREOGRAFİ VE KORO GÖSTERİSİ YAPTI. ÖĞRENCİLER KORO EŞLİĞİNDE CUMHURİYET ŞARKILARI SÖYLEYEREK HEP BİRLİKTE TÜRK BAYRAĞINI SALLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremden geriye kalanlar: bir tanığın hazırlık ve dayanışma çağrısı
images

Kültür iş birliğiyle UNESCO edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta genç yazarlar progra...
images

Sivas'ta 850 öğrenciyle cumhuriyet şarkıları coşkusu
images

Yerel iş dünyasına Gerede'de yabancı işçi istihdamı rehberi sunuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Gercüş'ün sarp kayalıklarında çizgili sırtlan görüldü

Karasaz’da dağlık alanda mahsur kalan çoban ve yaklaşık 200 küçükbaş kurtarıldı

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat