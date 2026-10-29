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Iğdır’da bisikletiyle konvoya katılan yaşlı vatandaş dikkat çekti

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamalarında 1000 araçlık konvoy sırasında elinde Türk bayrağıyla bisiklet süren yaşlı vatandaş ilgi odağı oldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Iğdır’da bisikletiyle konvoya katılan yaşlı vatandaş dikkat çekti

Iğdır’da bisikletiyle konvoya katılan yaşlı vatandaş dikkat çekti

Iğdır’da Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda vatandaşların yoğun katılımı renkli görüntüler oluşturdu. Başlangıçta 103 araçla yapılması planlanan yürüyüş, halkın ilgisiyle yaklaşık 1000 araçlık korteje dönüştü. Etkinlik boyunca sokaklar bayraklarla donanırken, konvoya bisikletiyle katılan bir kişi özellikle dikkat çekti.

konvoyun büyüklüğü:

Yetkililerin duyurduğu plana göre daha küçük başlayacak organizasyon, korteje dahil olanlar sayesinde büyüdü. Yüzlerce araç, motosiklet ve yürüyen kalabalığın bir araya geldiği kortej boyunca vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Konvoyun bu geniş katılımı kent merkezinde yoğun bir birliktelik görüntüsü oluşturdu.

yaşlı vatandaşın katılımı:

Konvoyun önünde elinde Türk bayrağı taşıyan bir yaşlı vatandaş, kilometrelerce boyunca bisiklet sürek dikkatleri topladı. Hem yaya hem araç trafiğinin içinde bayrağıyla ilerleyen kişi, kutlamalara farklı ve duygusal bir ton kattı. İzleyenler bu görüntüyü cep telefonlarına kaydederken, katılımcılar arasında memnuniyet ve hayranlık gözlendi.

Etkinlikteki bu tür bireysel katılımlar, Cumhuriyet Bayramı’nın toplumun her kesiminde yarattığı ortak duyguyu somutlaştırdı. Yaklaşık 1000 aracın yer aldığı konvoy boyunca vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi; yaşlı vatandaşın bisikletle konvoya eşlik etmesi de bu dayanışmanın sembollerinden biri olarak kayda geçti.

IĞDIR’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VE VATANDAŞLARIN YOĞUN...

IĞDIR’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA YAKLAŞIK 1000 ARACA ULAŞAN KONVOYDA, YAŞLI BİR VATANDAŞIN ELİNDE TÜRK BAYRAĞIYLA KİLOMETRELERCE BİSİKLET SÜRMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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