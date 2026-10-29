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Bin 190 rakımda cumhuriyet coşkusu: köy okulunun bayraklı yürüyüşü

Feke'deki Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu öğrencileri, Ormancık Mahallesi'nde Cumhuriyet'in 103. yılını köy sokaklarında bayraklarla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bin 190 rakımda cumhuriyet coşkusu: köy okulunun bayraklı yürüyüşü

köy sokaklarında bayraklı yürüyüş

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'ndeki köy okulu öğrencileri, bin 190 rakımda Cumhuriyet'in 103. yılını coşkuyla kutladı. Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartlarla köy sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Atatürk portresi eşliğinde marşlar söyledi ve kutlama heyecanını köy halkıyla paylaştı. Etkinlik, hem görsel hem de duygusal açıdan bayram havasını yansıttı.

geleneğe uygun anma ve yerel katılım

Öğrenciler program kapsamında köyde yaşayanlara, Cumhuriyet yıllarındakine benzer bir uygulamayla, gazeteden Cumhuriyet'in ilanının duyurusunu yaptı. Bu yöntem hem tarihe dikkat çekti hem de kutlamaya ayrı bir ritüel kazandırdı.

Okula ismi verilen şehit Eren Kızıldağ'ın kabri de programın önemli duraklarından biriydi. Öğrenciler burada dua ederek şehidin anısını andı ve milli bilincin nesiller arası aktarımına vurgu yaptı.

Etkinlikte okulun ve ailelerin katılımı dikkat çekti; köy sakinleri de yürüyüşü izleyerek çocuklara destek verdi. Türk bayraklarıyla donatılan okul ve sokaklar, kutlama boyunca birlik ve dayanışma görüntülerine sahne oldu.

Şenlik havasında geçen program, öğrencilerin Cumhuriyet sevgisini yaşatarak toplumsal belleğe katkı sağlamayı amaçladı. Kutlama, köydeki bayram coşkusunu ve genç kuşağın milli değerlere bağlılığını görünür kıldı.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 1190 RAKIMDA BULUNAN KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLER, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ...

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 1190 RAKIMDA BULUNAN KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLER, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ KÖYLERİNİN SOKAKLARINDA TÜRK BAYRAKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ YÜRÜYÜŞ VE HAZIRLADIKLARI ANLAMLI ŞEHİTLİK ZİYARETİ İLE KUTLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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