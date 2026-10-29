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Tugay'ın Ankara ziyareti: İzmir için üst düzey görüşmeler

Cemil Tugay, Ankara temaslarında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cevdet Yılmaz ile İzmir'in önceliklerini görüştü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Elif Demir

Tugay'ın Ankara ziyareti: İzmir için üst düzey görüşmeler

Ankara ziyaretinin gündemi:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara ziyaretleri kapsamında sırasıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile makamlarında görüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Tugay'a görüşmelerde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eşlik etti.

İzmir'in öncelikleri ve projeler:

Görüşmelerde, İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ile kentte yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Başkan Tugay sosyal medya paylaşımında şehrin tarihî ve kültürel değerlerine vurgu yaparak "İzmir; 8 bin 500 yıllık köklü geçmişi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir kent. Bu güzel şehri kültür ve turizm alanlarında geliştirmeye, İzmir’i dünyanın dört bir yanına tanıtmak için yeni yatırımlar hayata geçirmeye ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanların ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının değerlendirmeleri:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tugay ve İnan'ın ziyaretleri ve samimi sohbetleri için sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında İzmir'in kültürel mirasına dikkat çekerek "Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz güzellikleriyle İzmir’imizin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak her adımı, şehrimizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. İzmir’in sahip olduğu birikimi korumak, tanıtmak ve daha geniş kitlelerle buluşturmak için iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını önemsiyoruz" dedi ve İzmir Kültür Yolu Festivali'ne atıf yaparak paylaşımını sürdürdü.

Görüşmeler, İzmir için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında iş birliğinin güçlendirilmesine ve kentte planlanan kültür, turizm ve altyapı çalışmalarının koordinasyonuna yönelik taahhütlerle tamamlandı.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYÜP KADİR İNAN, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, İZMİR BÜYÜKŞEHİR...

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYÜP KADİR İNAN, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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