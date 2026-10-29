Efeler'de yenilenen EBA öğrenci ve velilere dijital sınıf kapılarını açtı

yeni EBA tanıtımı efeler'de

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulunda gerçekleştirilen programda, yenilenen EBA platformunun eğitimdeki rolü ve sunduğu imkanlar tanıtıldı. Etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü organizasyonunda yapıldı ve yerel eğitim yöneticileri ile okul topluluğu bir araya geldi.

tanıtım programı ve katılımcılar:

Programa Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlilioğlu ve Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı. Tanıtım sunumları ve çekimlerde okul öğrencilerinden Güneş Kurbak da rol alarak, öğrencilerin dijital eğitim teknolojilerinin tanıtımına aktif katılımını örnekledi.

platformun özellikleri ve eğitimdeki katkıları:

Yetkililer, yenilenen arayüzün kullanım kolaylığı, zenginleştirilen eğitim içerikleri ve geliştirilen etkileşimli özelliklerin altını çizdi. Yeni EBA'nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere daha kapsamlı erişim imkânı sunarak derslerde dijital materyallerin etkin kullanımını desteklemesi hedefleniyor.

Tanıtımda ayrıca EBA'nın millî öğretim programlarıyla uyumlu ücretsiz içerikler sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceği vurgulandı. Yetkililer, dijital eğitim imkanlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve öğrenme süreçlerini desteklemeye katkı sunmasının beklendiğini ifade etti.

Program kapanışında, yenilenen platformun okullarda ve evde kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine değinildi ve öğretmenlerle velilerin dijital kaynaklara erişimini kolaylaştıracak uygulama ve eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BULUNAN GAZİPAŞA ORTAOKULU’NDA, YENİLENEN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NIN (EBA) TANITIM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA, YENİ EBA’NIN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE SUNDUĞU DİJİTAL EĞİTİM İMKANLARI ANLATILDI.