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Trump Vance’in İran müzakere iddiasını reddetti, tıbbi yardım onayını doğruladı

Trump, Vance’in İran’la görüşmeleri yeniden başlatma yönündeki talimat iddiasını yalanladı; yalnızca İran’a tıbbi malzeme sağlanmasını onayladığını söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Elif Demir

Trump Vance’in İran müzakere iddiasını reddetti, tıbbi yardım onayını doğruladı

Trump Vance’in İran müzakere iddiasını reddetti, tıbbi yardım onayını doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevli olarak gösterilen Başkan Yardımcısı James David Vance aracılığıyla İran ile barış görüşmelerini yeniden başlatma talimatı verdiği iddiasını doğrudan yalanladı. Washington'dan Ohio'ya hareket etmeden önce havalimanında konuşan Trump, söz konusu yönlendirmeyi reddettiğini belirtti.

Trump’ın açıklamaları:

Trump, Vance’e İran’la müzakere başlatması talimatı verip vermediği sorusuna kısa ve net bir yanıtla 'Hayır' dedi. Açıklamasında Vance’in kendisine İran’ın 'tıbbi malzeme ihtiyacı' hakkında görüşme isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinin de bu tür insani yardımlara kapalı olmadığını ifade ettiğini söyledi.

Başkan, asıl konunun müzakere başlatmak değil, hasta insanlara yardım amacıyla tıbbi malzeme temini olduğunu vurguladı ve Vance’in bu çerçevede iletişim kurmasına onay verdiğini belirtti.

Vance-İran teması iddiaları:

Wall Street Journal, çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın Vance’i 'İran ile müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiğini' iddia etmişti. İddiaya göre Vance, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye mektup yolladı.

Times gazetesi ise mektubun geçen hafta Katarlı arabulucular aracılığıyla gönderildiğini ve pazar günü İran’a teslim edildiğini aktardı. Haberlerde mektupta Vance’in doğrudan görüşmeler çağrısında bulunduğu, ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif ettiği ve İran’ın nükleer programının en başından itibaren ele alınmasını önerdiği öne sürüldü.

Trump’ın açıklaması ile bu medya iddiaları arasında net bir çelişki bulunuyor; yönetimden gelen beyan, görüşme talimatı verilmediğini, yalnızca insani yardımlarla sınırlı bir iletişime onay çıktığını işaret ediyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BAŞKAN YARDIMCISI JAMES DAVİD VANCE&#039;E İRAN İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BAŞKAN YARDIMCISI JAMES DAVİD VANCE'E İRAN İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE YENİDEN BAŞLAMASI TALİMATI VERDİĞİ İDDİASINI İSE YALANLADI. TRUMP, İRAN TARAFIYLA "TIBBİ MALZEME YARDIMI" KONUSUNDA GÖRÜŞMELERİ ONAYLADIĞINI BELİRTTİ. (ARŞİV)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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