Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

olay yeri ve müdahale:
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Eskikahta Caddesi üzerinde 4 katlı binanın 3. katından düşen işçi Mahmut Durgut (38) ağır yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Ağır yaralanan Durgut, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
soruşturma başlatıldı:
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
ADIYAMAN’DA 5 KATLI BİNANIN 3. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI.
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