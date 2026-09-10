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bahçelievler’de foseptik dönemine son: 65 haneye kanalizasyon hizmeti

MUSKİ, Ortaca Bahçelievler Mahallesi 13 ve 15. sokaklarda tamamlanan kanalizasyon hattıyla 65 konutun foseptik mağduriyetini sona erdiriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:34

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Aslı Han

bahçelievler’de foseptik dönemine son: 65 haneye kanalizasyon hizmeti

Ortaca Bahçelievler’de altyapı eksikliği gideriliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesi Bahçelievler Mahallesi 13 ve 15. sokaklarda uzun süredir devam eden kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için yürütülen şebeke hattı imalatını büyük oranda tamamladı. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından belirtilen altyapı yatırımları öncelikleri doğrultusunda hayata geçirildi. Abone bağlantıları tamamlandığında 65 konut kanalizasyon hizmeti almaya başlayacak.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan imalat, kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgede yeni şebeke hattı döşenmesini içeriyor. Ekipler hat döşeme, bağlantı noktalarının hazırlanması ve rögar çalışmaları gibi aşamaları tamamladı; kalan abone bağlantılarıyla hat devreye alınacak. Proje sayesinde atık sular arıtma tesisine yönlendirilecek ve bölgedeki foseptik kullanımına bağlı sorunlar ortadan kalkacak.

vatandaşlara etkileri:

Bölgede yeraltı su seviyesinin yüksek olması foseptiklerin hızla dolmasına neden oluyordu; kaynak metinde belirtildiği üzere foseptikler 3-4 günde dolabiliyordu. Bu durum, vatandaşların sık sık vidanjör çağırmasına, yüksek maliyetlere ve çevresel olumsuzluklara yol açıyordu. Yeni hat ile hem ekonomik yük hafifletilecek hem de atık suların arıtma tesisine ulaşmasıyla çevresel etkiler azalacak.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen çalışmanın mahalle için önemine değindi; bölgenin sonradan yerleştiğini, foseptik nedeniyle aylık üç-dört kez boşaltma ihtiyacı olduğunu ve yapılan imalatla kısa sürede çözüme ulaştıklarını belirtti. Türkmen, Başkan Ahmet Aras ve çalışanlara teşekkür etti.

MUSKİ Ortaca İşletme Müdürü İbrahim Güven ise planlamanın geçen yıldan yapıldığını, bu yıl çalışmalara başlanarak 65 vatandaşın sorununun çözüldüğünü ifade etti ve "Vatandaşımızı bu foseptik derdinden kurtardık" dedi.

Tamamlanan hattın abone bağlantılarıyla birlikte devreye alınmasının ardından bölgedeki hijyen, maliyet ve çevre standartlarında gözle görülür iyileşme bekleniyor.

MUSKİ, ORTACA BAHÇELİEVLER’İN KANALİZASYON İHTİYACINI KARŞILIYOR

MUSKİ, ORTACA BAHÇELİEVLER’İN KANALİZASYON İHTİYACINI KARŞILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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