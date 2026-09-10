Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Trendyol Süper Lig 5. hafta hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaların hakem atamaları, TFF'nin resmi açıklamasıyla duyuruldu. Hafta maçları 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Günlere göre atamalar:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
Dikkat çeken atamalar:
Hafta açılışında Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Öne çıkan diğer randevularda ise Atilla Karaoğlan ve Mehmet Türkmen görev alacak.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!