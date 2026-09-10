Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Trendyol Süper Lig'in 12-14 Eylül programındaki 5. hafta maçlarında görev alacak başhakemler ve yardımcıları TFF tarafından açıklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Trendyol Süper Lig 5. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaların hakem atamaları, TFF'nin resmi açıklamasıyla duyuruldu. Hafta maçları 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Günlere göre atamalar:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

Dikkat çeken atamalar:

Hafta açılışında Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Öne çıkan diğer randevularda ise Atilla Karaoğlan ve Mehmet Türkmen görev alacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'den ulusal forma yolunda iki genç isim
images

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü
images

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak
images

İlk maçta imza gibi gol: Korede Osundina Muğlaspor'a can suyu verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı