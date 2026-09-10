Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Trendyol Süper Lig 5. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaların hakem atamaları, TFF'nin resmi açıklamasıyla duyuruldu. Hafta maçları 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Günlere göre atamalar:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

Dikkat çeken atamalar:

Hafta açılışında Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Öne çıkan diğer randevularda ise Atilla Karaoğlan ve Mehmet Türkmen görev alacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.