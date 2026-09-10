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Malatya havalimanı ağustosta 75 bin 32 yolcuyla iç hat yoğunluğunu sürdürdü

Resmi verilere göre Malatya Havalimanı'nda ağustosta iç hatlarda 73 bin 636, dış hatlarda bin 396 olmak üzere toplam 75 bin 32 yolcuya hizmet verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Taylan Polat

Malatya havalimanı ağustosta 75 bin 32 yolcuyla iç hat yoğunluğunu sürdürdü

Malatya havalimanı ağustos istatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ağustos ayı verileri:

Açıklamaya göre Malatya Havalimanı'nda ağustosta iç hat yolcu trafiği 73 bin 636, dış hat yolcu trafiği bin 396 olarak gerçekleşti. Böylece ayda toplam 75 bin 32 yolcuye hizmet verildi.

İniş-kalkış bazında iç hatlarda 434, dış hatlarda 18 olmak üzere toplam 452 uçak trafiği kaydedildi. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ay boyunca 750 ton olarak bildirildi.

Ocak-ağustos dönemine ilişkin veriler:

Yılın 8 aylık (Ocak-Ağustos) döneminde Malatya Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 567 bin 806, uçak trafiği 3 bin 614, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 683 ton olarak gerçekleşti.

Veriler, ağustos ayında iç hat yolcu hareketliliğinin belirgin olduğunu ve havalimanının ocak-ağustos döneminde düzenli bir yolcu ile yük trafiği sağladığını göstermektedir.

MALATYA HAVALİMANI’NDA AĞUSTOS AYINDA 75 BİN 32 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

MALATYA HAVALİMANI’NDA AĞUSTOS AYINDA 75 BİN 32 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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