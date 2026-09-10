Darıca'da 2027 YKS hazırlıkları başladı: mezunler sınıf belirleme sınavında

Darıca'da YKS hazırlık süreci:

2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Darıcalı gençler için yeni dönem resmen başladı. İlçe merkezinde düzenlenen sınıf belirleme sınavına katılan "mezun" grup öğrenciler, kurslarda hangi seviyede eğitim göreceklerinin belirlenmesi için ter döktü. Bu adım, öğrencilerin sınava daha bilinçli ve planlı hazırlanabilmesi adına atılan ilk ve kritik basamak olarak öne çıkıyor.

sınıf belirleme sınavının amacı:

Sınav, öğrencilerin mevcut bilgi düzeylerini tespit ederek uygun kurs gruplarına yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece eğitimler hedef odaklı planlanabiliyor; eksik konulara yönelik telafi programları ve yoğunlaştırılmış çalışma takvimleri oluşturuluyor. Özellikle "mezun" grubu için zamana karşı verimli bir hazırlık süreci düzenlenmesi amaçlanıyor.

belediyenin sunduğu destekler:

Darıca Belediyesi bünyesindeki üniversite hazırlık kursları, gençlerin bu yolculukta yalnız kalmaması için kapsamlı destek sunuyor. Kursların yanı sıra belediye; eğitim destekleri, gençlik ve spor çalışmaları ile sosyal projeler aracılığıyla öğrencilere fırsatlar sağlıyor. Belediye yönetimi bu yaklaşımı, eğitim sürecinin her aşamasında öğrencilerin yanında olmak şeklinde tanımlıyor. Muzaffer Bıyık ise konuyla ilgili olarak, "Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmak, onların başarısına ortak olmak bizim için büyük mutluluk. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin sağladığı altyapı ve rehberlik ile öğrenciler; öğretmen, kaynak ve program düzenlemeleriyle destekleniyor. Sınıf belirleme sınavı sonrası oluşturulacak gruplar ve eğitim planları, 2027 YKS hedefi doğrultusunda öğrencilerin performansını artırmayı hedefliyor.

DARICA’DA ÜNİVERSİTE HAYALİ KURAN GENÇLER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI. 2027 YKS’YE HAZIRLANAN MEZUN ÖĞRENCİLER, SINIF BELİRLEME SINAVINDA TER DÖKERKEN, ÜNİVERSİTE YOLCULUKLARINDA EĞİTİM DESTEĞİYLE YALNIZ BIRAKILMIYOR.