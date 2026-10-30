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Sultanhisar’da din görevlileri kitap okuma kültürünü güçlendirmek için buluştu

Sultanhisar İlçe Müftülüğü'nün 'Kitap Okuyorum' toplantılarında Atça, Kabaca ve müftülükteki din görevlileri okuma faaliyetleri, tahlil ve koordinasyonu ele alıp gelecek dönem planları için görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sultanhisar’da din görevlileri kitap okuma kültürünü güçlendirmek için buluştu

Toplantı kapsamı ve amaçları:

Sultanhisar İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen Kitap Okuyorum projesi çerçevesinde ilçe genelinde din görevlileriyle bir dizi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıların temel hedefi, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve din görevlileri arasındaki mesleki koordinasyonu güçlendirmek olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen buluşmalar ve katılımcılar:

Program kapsamında buluşmalar, Atça Mahallesi Hacımahmut Ağa Camii, Kabaca Mahallesi Camii ve Sultanhisar İlçe Müftülüğü salonunda yapıldı. Her bir yerde ilçedeki camilerde görev yapan din görevlileri bir araya gelerek proje kapsamındaki okuma faaliyetlerinin seyrini değerlendirdi ve saha deneyimlerini paylaştı.

Tartışılan konular ve alınan kararlar:

Toplantılarda okunan eserlerin tahlil edilmesi, okuma faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dinî-kültürel çalışmaların geliştirilmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. Katılımcılar ayrıca proje faaliyetlerinin ilçe genelinde koordineli yürütülmesi, ortak okuma programları ve atölye çalışmaları düzenlenmesi yönünde önerilerde bulundu.

İstişarelerin sonunda din görevlilerinin proje sürecine katkıları ile mesleki iş birliğinin önemi vurgulanarak, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yapılacak çalışmalar için genel değerlendirme yapıldı. Toplantılar, sonraki uygulamalara temel oluşturacak kararlar ve iş planlarıyla sona erdi.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI&#039;NIN &#039;KİTAP OKUYORUM&#039; PROJESİ KAPSAMINDA...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 'KİTAP OKUYORUM' PROJESİ KAPSAMINDA DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLENEREK OKUMA FAALİYETLERİ VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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