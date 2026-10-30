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Bursa'da afet müdahalesini hızlandıracak engelsiz destek ve defin üniteleri sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlerde hızlı destek ve hizmet sürekliliği için üç parkta engelsiz destek konteynerleri ve iki mezarlıkta defin üniteleri kullanıma hazır hale getirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da afet müdahalesini hızlandıracak engelsiz destek ve defin üniteleri sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kapsamlı afet hazırlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla önceden temin ettiği malzeme ve ekipmanları kent genelinde erişilebilir hâle getirdi. Çalışma, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve hedef, afet anında ihtiyaçlara hızlı, düzenli ve etkin yanıt verilmesi olarak belirlendi.

Engelsiz destek konteynerleri:

Proje kapsamında şehrin üç farklı parkına yerleştirilen Engelsiz Destek Konteynerleri, engelli bireyler, yaşlılar ve bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için öncelikli ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip. Konteynerlerde; tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç, baston, kanepe değnek, hasta taşıma sedyesi ve engelli puseti gibi hareketlilik ekipmanları hazır tutuluyor. Ayrıca ilk yardım kitleri, tansiyon aleti, şeker ölçüm kiti, hasta bezi, hijyen malzemeleri, maske, eldiven, çadır, polar battaniye, yağmurluk, şemsiye ve çeşitli aydınlatma malzemeleri de bulunuyor.

Kimliklendirme ve defin hizmetleri için hazırlık:

Afet sonrası defin hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla mezarlıklara konuşlandırılan Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Afet ve Acil Durum Konteynerleri, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün müdahale kapasitesini artıracak şekilde donatıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında planlanan bu uygulamada konteynerlerde jeneratör, elektrikli kırıcı-delici, inşaat küreği, kürek ve kazma sapları, kazma, kefen kumaşı ile hidrofil pamuk gibi malzemeler hazır bekletiliyor.

Bu hazırlık sayesinde malzeme teminine bağlı gecikmelerin önüne geçilmesi, kimliklendirme ve defin süreçlerinin hızlı ve organize biçimde yürütülmesi hedefleniyor. Belediye, önceden stoklanan ekipmanlarla saha müdahalesinin zamanında başlamasını ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olarak desteklenmesini amaçlıyor.

Uygulama, afet öncesi hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak yürütülüyor; hem erişilebilirlik hem de hizmet sürekliliği alanlarında atılmış somut bir adım olarak dikkat çekiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT VEREBİLMEK VE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT VEREBİLMEK VE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ‘ENGELSİZ DESTEK KONTEYNERLERİ’ İLE ‘KİMLİKLENDİRME VE DEFİN HİZMETLERİ AFET VE ACİL DURUM KONTEYNERLERİ’Nİ KULLANIMA HAZIR HALE GETİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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