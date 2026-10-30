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Yenipazar'da esnafla buluşma: talepler dinlendi, destek vurgulandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, çarşıdaki iş yerlerini gezip esnafın talep ve önerilerini dinledi; bol kazanç ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenipazar'da esnafla buluşma: talepler dinlendi, destek vurgulandı

Yenipazar'da esnafla buluşma: talepler dinlendi, destek vurgulandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, çarşı esnafını ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi ve hayırlı işler diledi. Ziyaret kapsamında ilçe merkezindeki iş yerleri tek tek gezildi, esnafla sohbet edilerek hem ekonomik hem sosyal beklentiler paylaşıldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Karataş, ilçenin ekonomik dinamizmini oluşturan esnafın önemine vurgu yaparak, kurumlar olarak esnafın yanında olduklarını belirtti. Ziyarette esnafın çalışma koşulları, müşteri talepleri ve ilçede yapılabilecek küçük ölçekli düzenlemeler konuşuldu. Kaymakam, esnafın ilçeye kattığı değeri önemsediklerini ve birlik ile dayanışmanın güçlendirilmesi için bu tür görüşmelerin süreceğini ifade etti.

esnafın değerlendirmesi:

Ziyaretten memnuniyet duyan esnaf, Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Esnaf temsilcileri, iletişim kanallarının açık olmasının yerel ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtirken, ziyaretin moral ve motivasyon sağladığını söyledi. Karataş da tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

AYDIN&#039;IN YENİPAZAR İLÇESİNDE KAYMAKAM MURAT KARATAŞ, İLÇE ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE...

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNDE KAYMAKAM MURAT KARATAŞ, İLÇE ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ, HAYIRLI İŞLER VE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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