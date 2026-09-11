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Bahçelievler’de meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı lehine değişti

Bahçelievler'de CHP'li üç meclis üyesi Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt AK Parti'ye katıldı; CHP 25'ten 22'ye, Cumhur İttifakı 23'e yükseldi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 01:26

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bahçelievler’de meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı lehine değişti

Rozet töreni ve katılımlar:

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti'ye geçen Bahçelievler Belediye Meclis Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'ün rozetleri takıldı. Tören, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, ilçe teşkilatı, kadın ve gençlik kolları ile partiye yeni katılan üyeler hazır bulundu.

Meclis dengelerindeki değişim:

Üç meclis üyesinin AK Parti'ye katılımıyla CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı 20'den 23'e yükselerek mecliste çoğunluğu lehine çevirmiş oldu. Program sonunda yeni katılan üyelere ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine rozetleri takılarak tebrik edildi.

Parti yetkililerinin değerlendirmeleri:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, törende yaptığı konuşmada 'Bugün Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz, İlçe Başkanımız, Ankara'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuk. Bahçelievler'imizdeki bugünkü programımızdan da bahsettik. Kendisi de Bahçelievler ailemize selamlarını özellikle iletmemizi istedi' ifadelerini kullandı. Özdemir, 2024 seçimlerine atıfta bulunarak ilçedeki seçim sonucunun ardından sergilenen gayret ve meclis yönetimine vurgu yaptı ve Bahçelievler halkına eşit hizmet sunma hedefinin devam edeceğini belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise 'Aramıza katılan çok değerli belediye meclis üyelerimiz Levent Arısüt, Barış Ural, Cem Şafak onlara da AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum' diyerek katılımların il ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti ve AK Parti'nin 25 yıllık siyasi deneyimine dikkat çekti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yeni katılan üyeler için 'Yeni katılan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum' dedi. Bahadır, konuşmasında CHP içindeki ayrışmalara ve parti değiştirenlere yönelik eleştirilerine yer verirken AK Parti'nin 'gizli bir ajandası' olmadığını, amaçlarının Türkiye'ye hizmet olduğunu vurguladı ve kapıların açık olduğunu söyledi.

Program, rozet takımları ve parti yetkililerinin tebrikleriyle sona erdi; ilçe siyasetinde yaşanan bu değişimin yerel yönetim ve meclis çalışmalarına etkileri önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.

AK PARTİ BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN &#039;YENİ ÜYE VE MECLİS ÜYELERİ KATILIM PROGRAMI&#039;...

AK PARTİ BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 'YENİ ÜYE VE MECLİS ÜYELERİ KATILIM PROGRAMI' DÜZENLENDİ. TÖRENDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN (CHP) AK PARTİ’YE KATILAN BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ CEM ŞAFAK, BARIŞ URAL VE LEVENT ARISÜT’ÜN VE YENİ ÜYELERİN ROZETLERİ TAKILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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