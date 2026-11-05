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Bahçelievler'de temel kazısında göçük: iki kişi toprak altında kaldı

Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçükte iki kişi toprak altında kaldı; ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçelievler'de temel kazısında göçük: iki kişi toprak altında kaldı

olay yeri ve ilk tespitler:

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler derhal müdahaleye başladı.

arama kurtarma çalışması:

Olay yerine intikal eden ekipler, öncelikle olay bölgesinde güvenlik önlemleri alarak arama kurtarma faaliyetlerine yöneldi. Ekiplerin çalışması, toprak altındaki kişilere ulaşmayı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi hedefliyor.

saha güvenliği ve riskler:

Temel kazısı sırasında yaşanan göçükler, iş güvenliği önlemlerinin ve kazı etüdünün önemini gösteriyor. Çalışma alanlarında zemin emniyeti, istinat tedbirleri ve anında müdahale planlarının bulunması, benzer olayların etkisini azaltmada kritik rol oynar.

Olayla ilgili gelişmeler ve kurtarma çalışmasının seyri yetkili birimlerin açıklamalarıyla takip edilecek.

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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